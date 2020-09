IJsberen keren terug op Callunaplein

DIEREN – In de eerste week van september starten de laatste werkzaamheden op het Callunaplein in Dieren. Ook het kunstwerk met de ijsberen komt weer terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot half november. Hiermee komt een einde aan de herinrichting van het Callunaplein.

De openbare ruimte van het winkelcentrum wordt gefaseerd vernieuwd. De werkzaamheden voor de laatste fase start vanaf 31 augustus. In deze fase wordt het gedeelte waar het kunstwerk stond en een gedeelte van Diderna en de Semmelweisstraat opnieuw ingericht. De vernieuwing van het Ericaplein valt buiten deze herinrichtingsplannen. Ook het kunstwerk met de ijsberen komt weer terug op de vertrouwde plek. Het uit drie bronzen beelden bestaande kunstwerk vormt een compositie van een ijsbeermoeder en twee jongen op ijsschotsen. Oorspronkelijk vloeide er water uit het kunstwerk en over de schotsen, maar dat is al jaren niet meer het geval. Het kunstwerk komt in een vernieuwde uitvoering terug. Zo zal de sokkel, waarop het kunstwerk staat, lager zijn en komen de ijsberen meer centraal op het plein te staan. Water gaat ook weer deel uitmaken van het kunstwerk.