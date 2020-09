Hulpdienst voor informatie en advies

DOESBURG – De Hulpdienst van de SP in Doesburg houdt elke woensdagavond van 18.30 tot 19.30 een inloopspreekuur in het Arsenaal aan de Kloosterstraat 15 in Doesburg. Bij deze Hulpdienst kunnen mensen terecht met allerhande vragen problemen. “Veel mensen die met instanties te maken krijgen, worden van het kastje naar de muur gestuurd. Of ze raken verdwaald in een woud van regels en procedures”, aldus de SP. De Hulpdienst helpt bij bijvoorbeeld problemen met een verhuurder, werkgever of een uitkeringsinstantie. Indien nodig worden mensen doorverwezen naar een deskundige die verder kan helpen. De dienst is gratis en voor iedereen, aldus de politieke partij. Tijdens de schoolvakanties is er geen fysiek spreekuur. Buiten de tijden van het inloopspreekuur kan er gebeld worden met de Hulpdienst tel. 06-39425547. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.