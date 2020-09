Hulp gezocht voor mantelzorgers

BRUMMEN – Het Knooppunt Mantelzorg Brummen is op zoek naar vrijwilligers die mantelzorgers zo nu en dan willen ondersteunen. Mantelzorgers zorgen langere tijd voor een naaste, bijvoorbeeld een partner of ouder die chronisch ziek is, een vorm van dementie heeft of een verstandelijke beperking. Voor de mantelzorger is het soms lastig om ergens naartoe te gaan omdat de zorg niet altijd makkelijk over te dragen is aan een ander. Knooppunt Mantelzorg krijgt regelmatig de vraag of er wellicht een vrijwilliger is die soms eenmalig en soms voor vaste momenten bij de hulpbehoevende kan en wil blijven, zodat de mantelzorger even de deur uit kan. Het Knooppunt wil daarom een pool van vrijwilligers opzetten die benaderd kunnen worden als een dergelijke vraag binnenkomt. Voor belangstellenden is er woensdag 23 september een informatiebijeenkomst, van 15.30 tot 16.30 uur in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Wie wil komen, kan zich tot uiterlijk 22 september aanmelden via mantelzorg@welzijnbrummen.nl of tel. 0575-561988 (dinsdag, woensdag en donderdag) en vraag naar Ellen Lammersen of Karin van Aalst.