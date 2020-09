HetHuisDoesburg op zoek naar herinneringen aan hoog water

DOESBURG – In de winter van 1995 stond het water in de IJssel bij Doesburg bedreigend hoog. In een paar dagen tijd steeg het peil tot maar liefst 10,59 meter boven NAP (foto). Het is weliswaar alweer 25 jaar geleden, maar oudere Doesburgers kunnen zich deze periode ongetwijfeld herinneren. Van evacuaties zoals elders in het Gelderse rivierengebied was gelukkig geen sprake, maar het was wel ‘alle hens aan dek’.

Voor HetHuisDoesburg is zo’n moment in de recente geschiedenis van Doesburg bijzonder, en dus is het zaak die gebeurtenis voor toekomstige generaties vast te leggen. Dit willen de medewerkers doen in een verhaal en wel nu, omdat de ooggetuigen van nu er nog zijn.

HetHuisDoesburg roept daarom Doesburgers die erbij waren op om hun ervaringen van toen vast te helpen leggen voor de toekomst. Mensen die hun verhaal willen vertellen of die nog foto’s, dia’s of films uit die periode hebben, wordt gevraagd contact op te nemen via info@hethuisdoesburg.nl.

Foto: Richard Kok