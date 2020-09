Het Rhedens Fanfare Corps huldigt jubilarissen

RHEDEN – Door de coronamaatregelen zag de vrijwilligersmiddag van het Rhedens Fanfare Corps, die onlangs werd gehouden, er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Er was uitgeweken naar de parkeerplaats achter Partycentrum Ons Huis waar onder andere een leuke quiz werd gespeeld en een lekker buffet klaarstond.

Wat wel een vertrouwd onderdeel was, was het huldigen van de jubilarissen. Meerdere trouwe leden werden deze middag in het zonnetje gezet en door voorzitter Anne Bruger gehuldigd. Bruger had voor eenieder een kort persoonlijk woord. Het bijbehorende speldje kon niet worden opgespeld, maar werd samen met een mooie oorkonde en een bloemetje overhandigd.

Jessica Heuvingh is 25 jaar lid, Eddy Liet en Wil van Zummeren spelen al 30 jaar bij RFC. Ilse Grotenbreg is 35 jaar lid. Jannette Grotenbreg, Natasja Peters en Martin Vlaswinkel vierden hun 40-jarig jubileum. Ere-lid Hans van Wijk speelt al 55 jaar bij de Rhedense fanfare.

Foto: Wil van Zummeren