Het Dierens mannenkoor gaat weer beginnen

DIEREN – Op maandag 7 september is het Dierens mannenkoor weer begonnen met repeteren. Elke maandag repeteren de leden van het koor met dirigent Ronald Brons en pianiste Ingrid de Vries. “Het zal wel even wennen zijn om met inachtneming van alle coronaregels weer te gaan zingen, maar ik denk dat het snel went”, aldus Ronald Brons. “We beginnen met twee keer dertig minuten met voldoende pauze ertussen om de kerk te ventileren en om de sociale contacten weer aan te knopen. En we gebruiken bekend repertoire om ‘er weer in te komen.” Het kerstconcert komt dit jaar te vervallen, maar er wordt al naarstig naar een alternatief gezocht. In het voorjaar hoopt het koor een lenteconcert te kunnen geven. Op maandagavonden kunnen geïnteresseerden mee komen luisteren tussen 20.00 en 22.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Foto: Bestuursleden Adri Schellevis, Martin Pelgrim, Cees Noordam en Cees Peeters inspecteren samen met dirigent Ronald Brons en pianiste Ingrid de Vries de voor de komende koorrepetities aangepaste kerkzaal in de Ontmoetingskerk.