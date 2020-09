LAAG-SOEREN – Op de Kanaalweg in Laag-Soeren is zondagmiddag een hert zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto.De automobilist reed 15.15 uur richting Apeldoorn toen het mis ging. Een hert stak onverwachts de weg over en kwam de automobilist kon niet meer op tijd remmen. De bestuurder en bijrijder kwamen met de schrik vrij. Het hert raakte zwaargewond.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink