Herstart Filmhuis Dieren hopelijk in oktober

DIEREN – Filmhuis Dieren hoopt in oktober weer te kunnen starten met filmvoorstellingen. De organisatie meldt op haar website momenteel druk te zijn met het opnieuw opbouwen van de filmapparatuur. ‘Het wachten is momenteel op een nieuw scherm voordat we weer kunnen starten. De levertijden van de leveranciers zijn momenteel lang.’

In Theothorne is de afgelopen maanden onderhoud gepleegd. Zo is onder andere het ventilatiesysteem gerenoveerd. Het Filmhuis hoopt in oktober veilig gasten te kunnen ontvangen binnen het anderhalvemeterprotocol. Zodra de startdatum bekend is, komt de agenda op de website en kunnen online kaartjes worden gekocht.