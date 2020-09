Herfstwandeling door Veluwezoom

RHEDEN – Een gids van Natuurmonumenten verzorgt zondag 4 oktober een wandeling door Nationaal Park Veluwezoom. Centraal thema onderweg is de beginnende herfst. De gids kent het gebied op zijn duimpje en vertelt er alles over. Ook bestaat de kans dat de wandelaars wild tegenkomen. Sporen van dieren kunnen sowieso worden gezocht. De wandeling duurt van 11.00 tot 13.00 uur en start bij het bezoekerscentrum in Rheden. De tocht is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentra-veluwezoom.