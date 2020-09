Herfstkleding bij Onze Droom

BRUMMEN – Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is het mogelijk om, tegen een kleine vergoeding, kleding uit te zoeken bij de kledinguitgifte van Onze DROOM aan de Meidoornlaan 18a in Brummen. Dit is bedoeld voor mensen met een kleine beurs.

Begin september gaat alle overgebleven zomerkleding naar de opslag en komt de herfstkleding in de rekken te hangen. Er is kleding in diverse maten (ook kinderkleding) en stijlen. Verder schoenen, handdoeken en beddengoed. Onlangs is een modeshow gehouden in de tuin van Onze DROOM. Dit was een groot succes, mede door het optreden van Jannie Hietbrink, die achtereenvolgens als een jonge vrouw, een rijpe vrouw en een oudere vrouw ten tonele verscheen. Op zaterdag 26 september is er om 11.00 uur een modeshow met herfst- en feestkleding. Dit alleen als de weersomstandigheden gunstig zijn.