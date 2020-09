Herfstcollectie bij Kledingbank

EERBEEK – De Kledingbank Eerbeek in Tjark Riks Centrum in Eerbeek is weer open. Op vrijdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur kan er kleding worden uitgezocht voor de herfst en de winter. Mensen die niet op vrijdagmiddag kunnen, mogen een andere afspraak maken met Lizette Maas via mail: lizettemaas@gmail.com.

De Kledingbank is het doorgeven van herbruikbare kleding, schoeisel en linnengoed aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen. Er zijn steeds meer mensen in Nederland die in financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner of faillissementen, kortom schrijnende situaties. Iedereen heeft recht op huisvesting, eten en kleding. De Kledingbank wil hieraan bijdragen op het gebied van kleding.