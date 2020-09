Hatha Yoga in Dieren

DIEREN – De yogalessen in de Annie M. G. Schmidt school in Dieren beginnen weer. Mirjam Broekhoff, erkend docent VYN, biedt wekelijkse lessen aan op verschillende momenten. De lessen zijn in kleine groepen. De ruime zaal van de school biedt voldoende ruimte om afstand te houden. Ook wordt er goed geventileerd. “Yoga zorgt voor een prettige ontspanning, betere ademhaling en meer soepelheid in het lichaam”, aldus Broekhoff. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Tel. 06-44812696

https://yogametmirjam.nl