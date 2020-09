Gymclub Dieren gaat weer van start

DIEREN – Sinds 1 juli zijn de coronaregels enigermate versoepeld en is zaalsport weer toegestaan. Daarom gaan op dinsdag 8 september de wekelijkse sportlessen van Gymclub Dieren weer van start. Onder bevoegde leiding wordt er elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur gesport in sportcentrum Theothorne in Dieren. Elke les worden er oefeningen ter verbetering van kracht, conditie en lenigheid gedaan. Ook wordt er een sport, zoals volleybal, badminton of dynamic tennis gespeeld. De huidige groep bestaat uit 11 deelnemers, zowel mannen als vrouwen. De leeftijd varieert van 65 tot 77 jaar; jonger of ouder is geen bezwaar. Na afloop is het gezellig koffie drinken in het Grand Café van Theothorne (niet verplicht). Geïnteresseerden zijn welkom en kunnen gratis en vrijblijvend twee lessen ‘proefdraaien’. Slechts komen kijken mag ook. Dit kan uiteraard ook na 8 september. Graag wel even contact opnemen met het Piet Wijers van het secretariaat tel. 0313-619648. of per mail wijers37@gmail.com.