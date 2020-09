Gut Feelings met Siebe Henstra in Martinikerk

DOESBURG – Op zondag 20 september om 15.00 uur presenteert StiDoMu een concert door het ensemble Gut Feelings, met medewerking van Siebe Henstra op de klavecimbel. In de Martinikerk zijn werken van Johann Sebastian Bach, William Byrd, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti en Johann Pachelbel te horen.

Het Cellokwartet Ensemble Gut Feelings bestaat uit musici die hun sporen verdiend hebben als solist en in bekende ensembles als Het Gelders Orkest, Holland Symfonia, Anima Eterna, Les Musiciens du Louvre en het Combattimento Consort. Voor nog meer variatie in klankkleur werkt het ensemble graag samen met een klavecinist. De gebruikte instrumenten vormen ook een uitdaging: de vier octaven van de cello worden met een vijfde snaar (cello piccolo) nog eens uitgebreid. Voor een totaal andere klankkleur gebruiken de leden van het ensemble ook de viola da gamba. De vakkundigheid en het plezier in het spelen van deze groep blijkt bij het publiek enorm aan te slaan, ook omdat elke speler verhalenderwijs contact legt met het publiek.

Siebe Henstra speelt deze middag de klavecimbel. Op zijn zestiende bouwde hij zijn eerste klavecimbel. Direct na de middelbare school studeerde hij klavecimbel bij Ton Koopman en Gustav Leonhardt in Amsterdam. Als continuo-speler maakt Siebe Henstra deel uit van vele kamermuziekensembles en kamerorkesten, onder meer de Bachsolisten, het Ricercar Consort, het Orkest van de Achttiende Eeuw en La Petite Bande. Hij is vast verbonden aan de Nederlandse Bachvereniging als organist/klavecinist. Siebe is als hoofdvakdocent klavecimbel verbonden aan het Utrechts Conservatorium en het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Siebe Henstra woont tegenwoordig in Doesburg.

Kaarten zijn alleen te bestellen via www.stidomu en kosten 17,50 euro. Donateurs betalen 15 euro. In verband met coronamaatregelen is de kerk ingericht voor 80 bezoekers, die op 1,5 meter afstand en volgens protocol veilig kunnen genieten van mooie barokmuziek. Het concert duurt ongeveer 1 uur.

StiDoMu, die normaal voor een heel seizoen concerten programmeert, kiest er in dit najaar voor in verband met mogelijk steeds veranderende regelgeving rondom Corona, concerten kort tevoren aan te kondigen. Eerstvolgende concerten zijn gepland op 11 oktober en 8 november.

www.stidomu.nl