Grotenhuys zoekt vrijwilligers

DOESBURG – Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Er worden mensen gezocht die de warme maaltijd, die door de cateraar warm wordt aangeleverd, uit te serveren. Dat gebeurt in de zaal beneden, maar ook bij de mensen in het eigen appartement. Vrijwilligers dienen in ieder geval één dag per week aanwezig te zijn van 11.30 tot maximaal 14.00 uur.

Daarnaast is de stichting nog op zoek naar een coördinator voor ongeveer 20 uur per week. De coördinator krijgt een maandelijkse maandelijkse vrijwilliger vergoeding. In overleg met een eventuele uitkeringsinstantie, kan deze baan mogelijk vervangend werk zijn. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 06-47250016.