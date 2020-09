VELP – Het Inloophuis in Velp houdt op zaterdag 26 september een gezellige markt in de Van Voorthuizenschool in Velp. Deze duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden die een grondplaats willen huren, kunnen deze aanvragen bij ‘t Trefpunt of via tel. 06-39774899. Een plekje kost 3 euro.