Goededoelenwinkel deelt uit aan Centrum voor Vrouw en Kind

DIEREN – Eva Smit en Dion van Heumen van het nieuwe Centrum voor Vrouw en Kind mochten vrijdag 11 september een mooie cheque van 1000 euro in ontvangst nemen. Dit bedrag is verdiend in de pop-upstore Show It in Dieren.

Pop-upstore Show It is een samenwerking tussen Het Rhedens de Tender en de Kiwanis Club Rheden de Veluwezoom. Studenten van de opleiding tot verkoopmedewerker van de Tender leren in de praktijk alles wat te maken heeft met de dagelijkse gang van zaken in een winkel, de omgang met klanten en de verkoop van tweedehands artikelen.

De studenten worden in de winkel geholpen door vrijwilligers van de Kiwanis Club, maar ook van daarbuiten. De goederen die worden verkocht krijgt de winkel van verschillende kanten gratis aangeboden. Zo levert de winkel ook nog eens een mooie bijdrage aan de circulaire economie.

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de goede doelen die de doelstelling van Kiwanis, ‘Serving the Children of the World’, wereldwijd ondersteunen. Zo werden eerder schenkingen gedaan aan stichting Het Vergeten Kind en Stichting Rhevak.

Vrijdag overhandigde Kiwanis-presidente Chantal Rohaan-Keilholtz een cheque van 1000 euro aan Eva Smit en Dion van Heumen van het Centrum voor Vrouw en Kind (CVK) van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. In dit nieuwe centrum zijn de afdelingen neonatologie en verloskunde samen gehuisvest, zodat jonge ouders en hun kind hier samen kunnen verblijven. Binnenkort komt hier ook de afdeling kindergeneeskunde nog bij. Medewerkers zamelen zelf geld in om het nieuwe centrum te voorzien van de benodigde spullen, zoals speeltoestellen voor het buitenplein en cameraatjes waarmee de ouders hun kindjes kunnen bekijken.

De winkel is gevestigd aan de Wilhelminaweg 30 in Dieren en geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Per 1 oktober is de winkel ook op donderdag open.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Links Eva Smit en Dion van Heumen van Centrum voor Vrouw en Kind die een mooie cheque in ontvangst nemen uit handen van Ap Lammers en Chantal Rohaan-Keilholtz van Kiwanis Club Rheden de Veluwezoom