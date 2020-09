Gezellige Franse markt bij kasteel Rosendael

ROZENDAAL – Bezoekers van de Montmartre-markt bij kasteel Rosendael waanden zich zondag even in Frankrijk. Ze konden slenteren langs de tientallen kramen met Frans gerelateerde producten. Ook was er antiek, brocante, kunst, curiosa en lekkernijen. Er was live muziek van Al Capone met swingende Django Reinhardt-klanken. Pierre en Gerdy lieten Franse chansons horen. Bezoekers konden ook neerstrijken op het sfeervolle terras. In verband met de coronamaatreelen werd de publieksstroom gereguleerd. Ook op de kastelen Doorwerth en Cannenburch werd zondag een Montmartre-markt gehouden. De entourage van de kastelen zorgt voor de perfecte sfeer voor de markten.

Foto: Han Uenk