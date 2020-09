Geslaagde sport- en speldag bij KV Mélynas

BRUMMEN – Op zaterdag 29 Augustus vond de sport-en speldag plaats bij KV Mélynas in Brummen. De dag stond in het teken van samen spelletjes spelen en kennis maken met korfbal op een laagdrempelige manier.

De weersvoorspelling was van tevoren niet heel goed, maar gelukkig viel dat allemaal mee en konden de kinderen heerlijk sporten in de zon.

Rond half 11 werd er begonnen met een openingsdans, waarna de groepjes konden gaan beginnen met alle leuke spelletjes. Na een uurtje werd er een pauze gehouden, de kinderen kregen ranja en er werd groente en fruit uitgedeeld.

Na de pauze werden er spellen gespeeld. Aan het einde van de middag werd er nog een wedstrijdje gehouden tussen de ouders en de kinderen, wie er de meeste ballen raak kon schieten. Natuurlijk hadden de kinderen gewonnen.Voor het groepje met de meeste punten was er nog een medaille. Verder was er voor iedereen een tasje met wat spulletjes en mochten de de kinderen grabbelen uit een bak vol leuke cadeautjes.