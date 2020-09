Geslaagde buitenlesdag op Dorpsschool Rozendaal

ROZENDAAL – Dinsdag 22 september was een bijzondere dag voor de leerlingen van de Dorpsschool in Rozendaal. Zij kregen op landelijke buitenlesdag niet les van hun eigen leraren, maar van de natuurgidsen van IVN Oost-Veluwezoom.

De school in Rozendaal was de 150e school die subsidie ontving voor een Groen Schoolplein. Het Groene Schoolplein, ofwel de ontdektuin, werd deze ochtend officieel geopend door onderwijsdirecteur Meera Limpens. Dit deed zij met het losmaken van een strik om het toegangshek van de tuin. Omroep Gelderland was aanwezig voor opnames en heeft het eerste uur een groepje jongens gevolgd tijdens de les.

Bijna alle klassen van de school hebben deelgenomen, van groep 3 tot en met groep 7. Elke klas werd in groepjes verdeeld en ging onder leiding van een natuurgids van IVN Oost Veluwezoom op zoek naar kriebeldiertjes. Gewapend met loeppotje, een schepje en een onderzoeksbak werden de bodem en de bosjes rond de school grondig afgezocht naar diertjes.

Ondanks de droogte werd er nog veel gevonden: slakken, wormen, larven, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, wantsen, spinnen en mieren. Zelfs een egel, maar dat is geen minidiertje. Na hun vondst werden de bodemdiertjes goed bestudeerd door de kinderen. Hoeveel poten heeft hij, waar werd hij gevonden, wat eet dit diertje en ga zo maar door. De kinderen gingen enthousiast aan de slag. Een meisje dat een beetje bang was om een wormpje te pakken, heeft dit voorzichtig tóch gedaan. En een gevonden larve die bijna aan het uitkomen was, ging enthousiast mee de klas in, om te kunnen kijken wat daar nu uitkomt. Populair waren de lieveheersbeestjes, die volop in de bosjes aanwezig waren.

Foto: Lucianne Le Coultre

