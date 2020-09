Gemeente pleit voor kleurrijk sinterklaasfeest

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen pleit voor een kleurrijk sinterklaasfeest. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan scholen en ondernemersverenigingen. Daarnaast wil de gemeente meedenken over het vieren van het sinterklaasfeest binnen de beperkingen van de coronamaatregelen.

De gemeente laat weten regelmatig vragen te krijgen over haar standpunt is in de zwartepietendiscussie. Niet alleen inwoners, verenigingen en scholen worstelen met dit vraagstuk, maar ook burgemeester en wethouders. Het college ziet de afgelopen tijd een duidelijke ontwikkeling, zowel landelijk als lokaal. “Het is een vergevorderde ontwikkeling: het sinterklaasfeest kent steeds meer roetveeg- en kleurenpieten en de traditionele zwarte piet verdwijnt geleidelijk naar de achtergrond. Dit is een ontwikkeling die het gemeentebestuur ondersteunt. En hoewel de keus voor de kleur van piet ligt bij de organisatie van het betreffende sinterklaasfeest, spreken de leden van het college uit dat ze hopen dat zij zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij deze maatschappelijke trend”, laat de gemeente weten. Burgemeester Van Hedel hoopt in november en december zoveel mogelijk kleurrijke pieten in zijn gemeente te mogen begroeten.

Daarnaast lopen scholen en ondernemersverenigingen bij de organisatie van het sinterklaasfeest aan tegen de beperkingen van de coronamaatregelen. Het vieren van het sinterklaasfeest is geen gemeentelijke taak, maar wel moet de gemeente activiteiten in de openbare ruimte, zoals de intocht van de goedheiligman, toetsen aan de geldende wet- en regelgeving. Evenals in het verleden vertrouwt het college daarbij ook de inzet en creativiteit van onze verenigingen en inwoners. Wel adviseert het college organisatoren van dergelijke initiatieven vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente. “Het coronavirus zal nog langere tijd onder ons zijn. Deskundigen van het RIVM waarschuwen voor het actiever worden van het virus dit najaar”, schrijf het college in haar brief. De gemeente neemt daarom nu al het initiatief om met de, bij de gemeente bekende, organisatoren van de sinterklaasintochten in gesprek te gaan om goede afspraken te maken. Voor de gemeente zijn de RIVM-richtlijnen en kabinetsbesluiten hierbij het uitgangspunt.