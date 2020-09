Gemeente Brummen moet financiële situatie structureel verbeteren met herstelplan

GEM. BRUMMEN – Niet overhaast gaan bezuinigen, maar een weloverwogen herstelplan opstellen waar de gemeente langere tijd mee vooruit kan. Dat is het plan van de gemeente Brummen. Dat hiermee geen sluitende begroting voor de komende jaren kan worden gepresenteerd, neemt het college dan maar voor lief.

“We vinden het belangrijk om de basis goed op orde te hebben. Dat wil zeggen dat we een goed gevulde spaarpot moeten hebben en alle belangrijke gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren”, verklaart wethouder Ine van Burgsteden. “Wat de huidige onzekere periode ons leert is dat we eerst een goed fundament moeten neerleggen voor we onze gemeente weer verder op kunnen bouwen.”

De consequentie is wel dat het college geen sluitende meerjarenbegroting kan presenteren. Voor 2021 en 2022 is nog een sluitende begroting voorzien van respectievelijk 76.000 en 334.000 euro, maar dat komt door incidentele meevallers, vooral op het gebied van Beschermd Wonen. In 2023 wordt gerekend op een tekort van 438.000 euro en in 2024 zelfs van 472.000 euro. “Structureel zijn onze vaste lasten hoger dan onze inkomsten. Dat ligt voornamelijk in het sociale domein, waar de uitgaven nog steeds veel groter zijn dan de vergoeding die we hiervoor krijgen uit het Rijk”, aldus Van Burgsteden, die hieraan toevoegt dat dit in bijna elke Nederlandse gemeente het geval is.

Meer betalen

En dat betekent bezuinigen en meer inkomsten genereren. Om geld te besparen liggen er voorstellen om het aantal wethouders per 2022 te verminderen van 3 naar 2,25 fte, het budget voor Ruimte voor Eerbeek wordt verminderd en het wegenonderhoud wordt gefaseerd. Er is bewust voor gekozen om niet te snijden in voorzieningen als het zwembad of de bibliotheek. “Wij vinden dat belangrijke voorzieningen voor de gemeenschap. Als die eenmaal weg zijn, heb je ze nog niet zomaar terug”, aldus Van Burgsteden.

Aan de andere kant moeten er meer inkomsten worden gegenereerd en dat betekent onder andere dat inwoners meer moeten gaan betalen. De OZB gaat met 9 procent omhoog, goed voor 600.000 euro in 2021, en het percentage dat de toeristische sector ontving van de toeristenbelasting iets omlaag – van 25 naar 20 procent. Dit levert 48.000 euro op. Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog, maar deze is kostendekkend en levert de gemeente geen extra inkomsten op. Deze kostenstijgingen is pijnlijk, erkent Van Burgsteden, maar ook in het belang van de burger, “We houden er de voorzieningen mee in stand.”

Sociaal domein

Momenteel doet Bureau Berenschot onderzoek naar de situatie in het sociaal domein (participatie, Wmo en jeugdhulp). Binnenkort wordt van dit bureau een advies verwacht over hoe de gemeente de dienstverlening efficiënt kan inrichten met zo weinig mogelijk uitgaven en kosten. De mogelijke voordelen zijn nog niet doorgerekend in de begroting, maar Van Burgsteden hoopt dat dit onderzoek zijn vruchten afwerpt. Daarnaast wordt er door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag gepleit voor meer geld voor het uitvoeren van deze taken.

Van Burgsteden hoopt dat dit in de toekomst wat lucht geeft, maar durft daar op dit moment nog niet van uit te gaan. “We hebben deze begroting zo behoudend mogelijk opgesteld, zodat we hopelijk niet met onverwachte tegenvallers worden geconfronteerd.”

Provincie

Omdat de gemeente de begroting niet structureel sluitend krijgt, zal de provincie waarschijnlijk preventief toezicht toepassen. Burgemeester Alex van Hedel legt uit dat Brummen al plannen heeft om met de provincie samen te gaan werken om de financiën op orde te krijgen. “De papierindustrie in de gemeente Brummen is van groot belang voor de grote regio. Het dus ook in het belang van de provincie om te zorgen dat er een stabiele, toekomstbestendige financiële situatie ontstaat.” Samen met de provincie gaat de gemeente Brummen aan de slag met een herstelplan waarin wordt gewerkt aan een financieel gezonde en bestuurlijk krachtige gemeente. Ook pakt de provincie een deel van de werkzaamheden en planning van Eerbeek-Loenen 2030 op en levert daaraan ook een flinke financiële bijdrage.

Gemeenteraad

Deze concept-begroting is vorige week gepresenteerd aan de gemeenteraad, die het document zal bespreken in het raadsforum op donderdag 8 oktober. Op 29 oktober vanaf 15.00 uur vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats.