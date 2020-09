Geen sinterklaasintocht in Doesburg

DOESBURG – Er komt dit jaar geen grootste Sinterklaasintocht in Doesburg. Dat maakt de Sinterklaascommissie Doesburg woensdagmiddag 8 september bekend.

Op veel plaatsen in Nederland is al besloten de sinterklaasintocht te laten vervallen, uiteraard in verband met Covid-19 en de bijbehorende maatregelen. Sinterklaascommissie Doesburg heeft de RIVM-voorschriften, beperkingen en mogelijkheden besproken en geconcludeerd dat een intocht aan de IJsselkade, een rondgang door de binnenstad en de zitting van Sinterklaas voor de allerkleinsten, binnen de bstaande kaders niet mogelijk zijn. “Als organisatoren van dit evenement zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van de daarbij behorende regels, zowel naar onze vrijwilligers als ook naar het publiek. Daarom hebben wij besloten om dit jaar geen intocht in Doesburg te organiseren. Wij begrijpen dat dit een tegenvaller is voor velen, maar het is van het grootste belang dat we met z’n allen proberen Covid-19 zo snel mogelijk onder controle te krijgen”, meldt de commissie. “Volgend jaar hopen we weer op ‘betere tijden’ en zullen we met groot enthousiasme de draad oppakken om een ouderwetse intocht te organiseren.”