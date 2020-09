DOESBURG – Vanwege coronacrisis is dit jaar geen Bazaar in de Martinikerk in Doesburg. Daarom worden de ingezamelde boeken en cd’s nu tijdens openingstijden van de Martinikerk verkocht voor 2 euro per stuk. De kerk is open voor bezichtiging en verkoop in het winkeltje van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Er kan ook per pin worden afgerekend. De volgende bazaar is op 23 en 24 april 2021.