Fuseren wil vv Oeken niet, samenwerken met Sportclub Brummen wèl

BRUMMEN – Vv Oeken wil niet fuseren met Sportclub Brummen. Dat heeft de ledenvergadering begin september besloten. De samenwerking op gebied van jeugd- en vrouwenvoetbal voortzetten wil Oeken wel graag, maar het is de vraag of Brummen daar nog oren naar heeft. Het was immers Sportclub Brummen die voorstelde óf te fuseren óf uit elkaar te gaan.

Sinds vijf jaar werken de Brummense voetbalclubs onder de naam SJO al samen op het gebied van jeugd- en vrouwenvoetbal. Aan de ene kant loopt deze samenwerking als een zonnetje: er wordt lekker gespeeld en de leden, leiders en trainers kunnen het goed met elkaar vinden. Aan de bestuurstafel daarentegen is het gesprek nog weleens moeizaam. “Je zit met bestuursleden van beide clubs aan tafel en dan gaan er soms toch verenigingsbelangen spelen”, legt voorzitter Emile de Jager van vv Oeken uit.

Deze tegenvallende samenwerking was voor Sportclub Brummen reden om een fusie voor te stellen. “We zijn momenteel meer elkaars concurrenten dan dat we samenwerken”, zegt voorzitter Paul Busser. “Er is veel onderlinge spanning en strijd en we merken dat ons dat vrijwilligers kost, waar we niet zonder kunnen. Een samenwerking op deze manier is niet levensvatbaar.”

Daarbij baren ook de demografische cijfers de club zorgen, men vreest dat het dorp te klein is voor twee volwaardige voetbalverenigingen. In juli heeft de ledenvergadering van Sportclub Brummen daarom besloten vv Oeken voor te stellen om óf te fuseren óf te stoppen met de samenwerking.

Een ultimatum waar Oeken helemaal niet van gediend is. “De keus is scheiden of fuseren, een keus die wij helemaal niet willen maken”, aldus De Jager. “We zien de noodzaak niet om te fuseren en willen dit al helemaal niet op korte termijn moeten beslissen.”

Vv Oeken wil het liefst door met de samenwerking zoals die de afgelopen jaren is opgebouwd. “Nogmaals, voor de leden loopt het goed. Ik denk dat we het bestuurlijk anders moeten inrichten. Laten we zorgen voor een apart bestuur voor de SJO, zonder leden die ook nog een andere bestuurs- of commissiefunctie bij één van de clubs hebben. Dan haal je de emotie en clubbelangen eruit. Ik hoop bijvoorbeeld dat er ouders instappen, zodat het echt om het voetbal gaat draaien. De jeugd mag niet de dupe worden van onenigheid aan de bestuurstafel.”

Of Sportclub Brummen heil ziet in deze plannen, wil voorzitter Busser nog niet zeggen. “We gaan het in het bestuur bespreken en vervolgens komt het op 2 november ter sprake in onze ledenvergadering. Dan mogen de leden èn de ouders van de jeugdleden hier iets van vinden.”