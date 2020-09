FormulierenHulp Rheden helpt bij moeilijke brieven

GEM.RHEDEN – In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dus ook in het omgaan met de computer of smartphone. Dat is een groot maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en niet mee kunnen komen in de samenleving groeit.

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, omgaan met de computer of de mobiele telefoon, kunnen hulp krijgen via FormulierenHulp Rheden. De medewerkers helpen bij het invullen van lastige formulieren en het begrijpelijk maken van moeilijke brieven. Er is een computer aanwezig om samen formulieren digitaal in te vullen of aan te vragen. Een afspraak maken is niet nodig, mensen die hulp nodig hebben kunnen gewoon langskomen. De hulp is gratis.

FormulierenHulp is iedere maandag van 9.30 tot 11.30 in Het Duynhuis aan de Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren. Iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 uur zijn de medewerkers te vinden in De Poort aan de Heeckerensstraat 201 in Velp. Op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur is er spreekuur in Het Dorpshuis aan het Mr. B. van Leeuwenplein 3 in Rheden.