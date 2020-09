Foi, foi.. Vlekvrie

Als keerl ku’j niet op de heugte blieven van de schoonheidsmiddelen die de vrouwen tegenwoordig gebruuk. Steeds komp d’r weer nieuwe middeltjes op de mark. Ut is un zalfjen, un schuumbad of wat al niet meer. Ze zek da’j deur ut gebruuk van die middeltjes veul jonger blief. Ut wördt oaveral an eprezen en ze doet krek of ut niks kost.

Vaak wordt d’r oavonden bie luu an huus beleg woar dat spul wordt verkoch.Ze nuump dat met un engels woord un ‘party’. Un mooie naam maar ut is gewoon un verkoopoavondjen. Op zo’n oavond passeert d’r heel wat flesjes en produkten woar un man geen weet van hef. Ze weet nauwelijks woar ut veur gebruuk wördt. Dit hef un man uut disse streek ok persoonlijk ondervonden. Hee hef d’r gien schade van ondervonden maar leuk was ut ok niet.

Zoals dat wel vaker met die keerls geet luustert ze met un half oor noa wat de vrouw te vertellen hef. As ze wat ekoch hebt mot ze dat loaten zien en heb d’r hele verhalen oaver. Alles zo mooi en leuk. Ok disse keer. Annie liet zien was zee op de party-oavond bie de buurvrouw had ekoch. Zee zei: “Kiek, dat is un hartstikke goed middel da’w goat gebruuken bie ut douchen. Ut mot prima wèzen. Un mens wördt d’r lekker fit van en deurumme heb ik ut maar ekoch. Ik zal ut in de douche leggen dan ku’j ut de volgende keer zo gebruuken.”

Jan keek wel effen op maar ging varder met ut lèzen van de krante. Hee had Foi, foi nog niet elèzen en brommen dat ut goed was. Och wat kon um dat noe toch schèlen.

Zien vrouw had nog meer ekoch. Bie dat douchemiddel had zee ok nog un zogenaamd Citroentje ekoch dat zee gebruuken kon um vlekken uut de kleren te halen. Ze vond ut schap in de douche doar un goeie plekke veur.

Un paar dagen later keek Annie wel raar op toen zee zag dat d’r heel wat van ut citroentje was gebruuk. Zee kon niet begriepen dat Jan of iemand anders d’r wat mee edoan had.

Zee wol d’r meer van weten en vroeg an Jan of hee misschien dat citroentje gebruuk had. “Jawel”, zei hee, “dat mos ik toch van oe gebruuken. Ie menen dat ut zo goed spul was. Nou dat viel mien bar tegen heur. Ik gebruuk ut niet weer. Gien fijn spul heur. De volgende keer hol ik ut gewoon bie ut olde”.

“Ik geleuf best dat ut spul niet lekker was veur ut douchen”, zei Annie, “dat was ok niet veur ut douchen maar um vlekken uut de kleren te halen! Ie had dat andere flesjen motten pakken”.

De man zei nog: “Dat ha’j at maar motten zeggen”. “Dat heb ik ok edoan”, zei zee, “maar ie heb zeker weer niet noa mien eluusterd. Dat kump d’r noe van”.

De man was gelukkug schoon en vlekvrie uut de strijd ekommen, maar hee nam zich veur nooit meer vremp spul te gebruuken. Gewoon zien olde middel dat beviel um ut beste.

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

‘Wat oe oge nie zut en oor niet heurt, deert oe harte niet’