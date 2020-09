Foi Foi: Rooie oren

Op verzoek nog een keer ut verhaaltje van de rooie oren. Jo maak ok altied wat mee. Ie kunt niet snappen hoe dat allemoal zo kan goan. Maar meestal kump ut toch weer goed. Ik kwam laats met um an de proat en toen heuren ik weer wat biezonders. Jo hef un rare gewoonte, zoals meer luu dat heb. Veul mensen heb las van jeuk in de oren. Dat kump umdat ut oorsmeer d’r uut mot en dat geet vake niet zoals dat goan mot. Ut blif doar in die gehoorgangen hangen en dat gif lastige jeuk. En un mense weet ut: jeuk is veul slimmer as piene. De luu goat doar dan krabben. Sommigen met de pink maar a’j kleine oortjes heb en grote vingers geet dat moeilijk. Anderen doet dat met wat anders woar mee te pörken (krabben) is. Maar Jo had d’r wat anders op evonden. Ut is gewoon un vernemstige handige keerl. Hee deed ut met lucifers. Ze hadden um ezeg dat mo’j niet doen met wat scharps en de ene kante van de lucifers met de zwavelkop is ok niet scharp. Meestal redden Jo ut doar wel mee maar ut ging toch verkeerd.

Zien vrouw marken dat hee steeds dover wörden. Zee mos elke keer harder schrèèuwen en blèren um Jo wat an ut verstand te brengen. Zee had al vaker tegen um ezeg: “Goa toch is noa de dokter toe. Zo kan dat niet langer. Ie mot de oren uut loaten spuiten. Ik denke dat ze hartstikke dichte zit ondanks dat gepörk van oe met die lucifers. Ie mot ze effen druppelen met slaolie en dan un paar dagen later noa de dokter. Die maak ze oe met de waterspuite wel lös.”

Jo sputteren nog wat tegen en menen dat niet zo slim was maar hee kon d’r niet onderuut dat hee minder goed heuren kon. Bie de voetbal op de televisie mos ut toestel knap hard zetten um alles goed te kunnen volgen.

Jo halen de slaolieflesse veur de dag en deed wat grei in de oren.Un paar dagen later noa de dokter toe. Un afspraak emaak en toen was hee an de beurte. Jo deed zien klachten uut de doeken en de dokter loeren met un lampien in de oren. Hee zag wel dat de oren dichte zatten met oorsmeer maar hee zag nog meer. Binnen in ut oor zag ut d’r zo raar uut. “Wat een rare kleur rood hebt U in de oren”, zei de arts, “Ik begrijp dat niet. Het is geen bloedkleur en het is ook niet fel ontstoken. Wat moet dat toch zijn? Ik zal de oren een behandeling geven en een zalf voor de binnenkant want ik vertrouw het toch niet.”

Jo ging un lichien op maar durfen niks te zeggen. Hee herinneren zich de waarschuwing van zien vrouw om met dat peuteren met die lucifershöltjes op te hollen. Noe zat hee d’r lillek mee. Jo beloaven de dokter keurig de zalve in ut oor te doen en as hee las van ut oor bleef hollen mos hee terugge kommen. Wat mos zien vrouw effen later lachen toen zee ut verhaal heuren. De zalve hef Jo nooit gebruuk. Ut steed nog ongebruuk in de kaste.

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

‘Fouten bint vake dikke as de liefde dunne is’