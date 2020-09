Foi, foi: Gerrit Sangers

D’r bint heel wat luu die ut dialect, de streektaal dus, un warm hart toedraag. Jammer dat wie mensen vake veul te vrog mot missen. De veurige wèke kreeg ik bericht dat Gerrit (Garrit in ut dialect) Sangers uut Brummen plotseling is oaverleden. Hee wörden de 22ste september 68 joar. Pas un joar met pensioen. Heel veul mensen goat um missen, veural umdat hee altied nog zo actief was. Garrit is zien hele lèven un muzikant ewes. Wied en zied kennen ze Garrit met zien accordeon. Alle liedjes kennen hee uut de kop. Hee was op en top vakman.

Garrit is geboren an de Iesselstroate in Empe. Bar veul luu kent Garrit van de Ieseltrekkers. Doar hef hee ruum 30 joar mee espeuld. Hee begon met Frits Hulshof bie de duuvenclub in Brummen. Ze hadden nog gien naam en umdat Brummen an de Iessel lig koos hee veur De Ieseltrekkers. D’r wörden veul liedjes in ut dialect ezongen. Helaas oaverleed Frits Hulshof in 2007. Andrea, dochter van Garrit en zien vrouw Stien, hef ok veul muzikaal talent. Zee kon Hulshof opvolgen. Dat ging bar goed, maar ok doar kreeg Garrit weer pech mee. Andrea kreeg lichamelijke klachten en kon ut speulen van de zwoare accordeon niet volhollen. Dat speet Garrit arg, maar ut was niet anders. Gelukkig vond hee un moatjen in Jan van Gerrevink uut Klarenbeek die un beste drummer is. Samen gingen ze d’r noe op uut. Beien zongen ze mooie liedjes in de streektaal. Garrit kon ok mooi bakken vertellen. Ze kregen de luu in de zaal wel op dreef. Veural met de woonboot.

In 1989 begon Garrit met de Iesseltrekkers en in 2014 was dat dus 25 joar geleejen. Garrit kreeg vake ut verzoek um un CD te maken. Noa veul geregel kwam ut d’r toch van. De CD Iesseltrekkers Brummen 25 jaar is bar mooi ewörden. Niet alleen mooie muziek, maar ook met leuke dialectliedjes zoas ‘Steeds weer huul ie’, ‘Veur oe zal altied de zunne schienen’ en ut mooiste is zeker ‘De olde boerderieje’ over ut oldershuus van zien moeder in Voorst. Zien vrouw Stien en de kinderen bint noe bar blie met deze CD dat un heel mooie blievende herinnering an Garrit. Mooi dat ut d’r is.

As d’r luu un beroep op Garrit deden, dan kon hee gien nee zeggen. Toen ut Oosterhuuzens Dialectkoor un accordeonist mos hebben, wol hee dat wel doen. Hee kon alles speulen. Twaalf joar hef hee mee speuld. Soms alleen met zien wonderaccordeon woar alle instrumenten in zaten. Ok bie de Loenense Dialectclub hef hee veul espeuld.

Garrit speulen ok graag veur de olderen. Mooie olde liedjes die de luu nog kent van vrogger. Un paar koren woar Garrit zörgen veur de begeleidingsmuziek, zit noe lillik in de zörgen, want zo’n vakman as Garrit mo’j met un lampe zuuken.

Jammer dat deur de corona ut afscheid heel anders mos goan. Toch bint d’r heel wat luu ewes an de Kampweg um afscheid van Garrit te nemmen. Hee blif hee de man van de mooie muziek en de ‘platte liedjes’. Veul mensen bewaart un mooie herinnering aan Garrit van de Ieseltrekkers.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Menselijke warmte kent gien seizoen