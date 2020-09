Filmhuis Doesburg vertoont De Beentjes van St. Hildegard

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont dinsdag 29 september, woensdag 30 september en donderdag 1 oktober de film De Beentjes van St. Hildegard. De bioscoophit is deze dagen vanaf 20.30 uur te zien in LOC 17.

De droogkomische cabaretier en schrijver Herman Finkers maakt op 65-jarige leeftijd als hoofdrolspeler een charmante entree in de filmwereld in deze lichtvoetige film De beentjes van Sint-Hildegard. De films is Twents gesproken en Nederlands ondertiteld.

De relatie van Jan en Gedda, begint na decennia wat scheurtjes te vertonen. De sleur is toegeslagen. Gaat Jan zitten, dan staat zijn thee al klaar. Gaat hij de deur uit, dan krijgt hij z’n sleutels aangereikt. Zijn vrouw houdt zóveel van hem dat Jan er benauwd van wordt. Hij ontsnapt aan de overzorgzaamheid, en krijgt het voor elkaar, dat hij in een verzorgingstehuis belandt. Tussen zijn demente medebewoners lijkt Jan zijn eigen stem terug te vinden en dankzij een bevriende arts gaat hij als een vrij man door de achterdeur weer naar buiten. Maar hoe lang kan hij zijn vrouw ontvluchten en is dit wel het leven dat hij wil leiden?

Toegangskaarten voor deze film kosten 7 euro. Reserveren via filmhuis-doesburg.nl is verplicht.