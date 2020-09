Filmhuis Doesburg draait Parasite

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont woensdag 23 september de Koreaanse film Parasite. Deze zwarte komedie won vorig jaar de Oscar voor beste film. De film wordt vertoond in LOC17 en start om 20.30 uur.

De arme familie Kim woont in een klein kelderappartement en kan nauwelijks het hoofd boven water houden. Zoon Ki-woo krijgt een unieke mogelijkheid: een oude schoolvriend die in het buitenland gaat studeren, vraagt hem zich voor te doen als een student om de tienerdochter van de rijke familie Park bijles te geven. Als hij eenmaal is aangenomen, bedenkt hij een plan om al zijn familieleden onder schuilnamen bij de Parks aan het werk te krijgen: zijn zus Ki-jeong wordt de kunstlerares van de benjamin van de familie, hun vader Ki-taek wordt de chauffeur van de Parks en uiteindelijk werken ze de huishoudster eruit om moederlief Chung-sook in die positie aangesteld te krijgen. Langzamerhand verandert Parasite van een schijnbaar lichtvoetige komedie in een heel ander soort film.

Kaarten voor deze filmvertoning kosten 7 euro. Reserveren is verplicht en kan via www.filmhuis-doesburg.nl.