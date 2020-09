Feestelijke opening Klompenpad in Angerlo

ANGERLO – Op zaterdag 5 september vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe Klompenpad in Angerlo. Het Bevermeersepad is een rondwandeling van 10 kilometer door het mooie buitengebied van Angerlo. Wandelen langs weteringen, over broekgronden en door het coulissenlandschap. De opening voor genodigden vond in de buitenlucht plaats bij Komdersuut in Angerlo.

Vrijwilliger Ilonka Eekhoudt van de klompenpadwerkgroep Bevermeersepad hield een welkomstwoord. Daarna waren er toespraken door wethouder Belinda Elfrink van de gemeente Zevenaar en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Vrijwilligers en meewerkende grondeigenaren werden bedankt en ontvingen een nestkastje in de vorm van een klomp en nog een klompenpadenpin. De band Bernie and the Beavers zorgde voor de muziek. Ook was er een houtkunstenaar, die vanwege het nieuwe Bevermeersepad een bever maakte uit een stuk hout. Na de onthulling van het startpaneel was er gelegenheid tot het wandelen van (een deel) van het Klompenpad.

De naam Bevermeer werd al genoemd in de 13e eeuw en lijkt te verwijzen naar een gebied waar bevers leefden. Het is een vanouds waterrijk gebied. Het nieuwe Klompenpad is onder begeleiding van SLG en met medewerking van enthousiaste vrijwilligers, grondeigenaren, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zevenaar tot stand gekomen. Het nieuwe Klompenpad maakt deel uit van een netwerk van Klompenpaden in Gelderland en Utrecht. Het is het 129ste Klompenpad en het derde Klompenpad in de gemeente Zevenaar naast het Rijnweidepad en het Rijnstrangenpad. De nieuwe wandelroute is mede gefinancierd door de Provincie Gelderland, de gemeente Zevenaar en de Nationale Postcode Loterij.

Het Bevermeersepad is gemarkeerd met rode klompjes. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden zijn onder andere verkrijgbaar bij de VVV’s in de regio. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is ook beschikbaar via de Klompenpaden app.