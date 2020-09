Fashioncheques voor kinderen in minimagezinnen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft 172 kinderen een fashioncheque gestuurd. Hiermee geeft het gemeentebestuur uitvoering aan het minimabeleid en helpt kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om juist voor kinderen in minimagezinnen wat extra te doen. Daarom wordt jaarlijks een fashioncheque verstuurd. Tijdens een bijeenkomst met jongeren in 2017 bleek dat hier onder deze groep de meeste behoefte aan is. Met de cheque kunnen de kinderen kleding kopen in het dorp, de stad of via internet. Ook lokale kledingwinkels zijn aangesloten bij Fashioncheque Nederland.

Kinderen uit minimagezinnen die het basisonderwijs volgen, dus de 4- tot 12-jarigen, ontvangen een fashioncheque ter waarde van 50 euro. Ook ontvangen de ouders een voucher die ze kunnen inleveren bij de basisschool in onze gemeente. Doen zij dit, dan betaalt de gemeente de vrijwillige ouderbijdrage voor het kind. De kinderen van 13 tot 18 jaar die het voortgezet of beroepsonderwijs volgen ontvangen een fashioncheque ter waarde van 75 euro.