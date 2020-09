Extra peuteropvang in gemeente Rheden

RHEDEN – Met ingang van 1 september is er in de gemeente Rheden extra peuteropvang mogelijk voor een goede start op school. Ook is er peuteropvang met speciale aandacht voor taal. Het college van B&W heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld, zodat deze beide opvangmogelijkheden voor iedereen betaalbaar is.

In de gemeente Rheden kunnen alle peuters van 2 tot 4 jaar twee ochtenden per week naar de peuteropvang, 40 weken per jaar. Deze opvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Al spelend leert het kind een heleboel over het naar school gaan. Daarnaast leren ze ook woorden, liedjes, knutselen, muziek maken en sporten.

Voor peuters die extra aandacht kunnen gebruiken voor taal en (Nederlands) spreken is er de Voor- en Vroegschoolse Educatie voor peuters (VVE). De peuters gaan hier vier ochtenden (16 uur) per week naar toe, 40 weken per jaar. Dit was drie ochtenden. Met een speciaal programma leren kinderen aan de hand van thema’s de taal, hoe je je beweegt en hoe je samen speelt. Natuurlijk is er ook tijd voor knutselen, liedjes en zingen. Inwoners kunnen zelf hun peuter aanmelden bij een geregistreerd kinderdagverblijf voor peuteropvang (zie www.rheden.nl/peuteropvang). Voor VVE peuteropvang is een indicatie (verwijzing) nodig die ouders kunnen aanvragen bij het consultatiebureau. De eigen bijdrage is zo laag mogelijk gehouden en afhankelijk van het inkomen.