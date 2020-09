Expositie over 75 jaar vrijheid

VELP – In deze bijzondere tijd wil het Buurthuis de Poort in Velp even stilstaan bij onze vrijheid. Ondanks dat je nu voorzichtig moet zijn vanwege het coronavirus en het lijkt alsof je niet veel kunt doen, leven we nog steeds in een vrij land. Die vrijheid hebben we te danken aan de helden van toen.

Om die helden te eren, gaat Buurthuis De Poort half september een expositie inrichten van foto’s en films ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Velp.

Het buurthuis is nog op zoek naar foto’s, films of voorwerpen over Velp. Mensen die ze ter ter beschikking willen stellen, kunnen contact opnemen met

Marten Zweers via beheerder@buurthuisdepoort.nl of tel. 026- 8481753. Buurthuis de Poort is te vinden aan de Heeckerensstraat 201 in Velp.