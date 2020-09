Expositie Emmie Martijn in Kunstlab

DOESBURG – In de Opkamer van het Kunstlab zijn in de maand oktober schilderijen te zien van Emmie Martijn. De Apeldoornse kunstenares is sinds een bezoek aan de winkel lid van de vereniging.

Emmie Martijn schildert abstract, met acryl op papier. Ze vraagt de kijker om stil te staan bij haar schilderijen. Het is abstract werk, maar iedere bezoekers ziet er iets anders in en voelt er iets anders bij. Emmies werken ontstaan spontaan, geïnspireerd op de zee, de natuur, de lucht en het leven. Ze vertaalt gevoelens naar streken. Haar kwast, handen en vingers zijn haar gereedschap en elk schilderij is een deel van haarzelf. “Ik heb altijd wel een idee in mijn hoofd, maar zo wordt het nooit. En op een of andere manier gebruik ik steeds dezelfde, meestal felle kleuren, net of je het zelf niet in de hand hebt!”

De expositie van Emmie Martijn is te zien in het Kunstlab aan de Ooipoortstraat 21 in Doesburg. Winkel en expositie zijn geopend op dinsdag tot en met zaterdag en op Culturele Zondag, van 12.00 tot 17.00 uur.