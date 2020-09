Excursie naar Fliegerhorst

HOENDERLOO – Tijdens de wandeling over de Hoge Veluwe van zondag 20 september staat de Tweede Wereldoorlog in het Park centraal. In de omgeving van Deelen zijn veel overblijfselen te vinden van de oorlog. De Duitsers hebben hier destijds het militaire vliegveld Fliegerhorst aangelegd. Tijdens deze wandelexcursie wordt het gebied rondom dit vliegveld bezocht, waar bezoekers normaal niet zijn toegestaan. De tocht gaat door moeilijk begaanbaar terrein en duurt ongeveer 2,5 uur. De start is om 13.30 uur vanaf het Museonder. Deelname kost 4 euro per persoon, exclusief entree tot het Park. Reserveren via www.hogeveluwe.nl is verplicht.