Eliza (11) wint fotowedstrijd Bibliotheek

BRUMMEN – Afgelopen zomer was het mogelijk om via de Bibliotheek Brummen – Voorst mee te doen aan een fotowedstrijd. De opdracht was om een leuke foto in te sturen waarbij een boek centraal staat. Uit de vele inzendingen werd de originele foto van Eliza Beeuwkes (11 jaar) met haar hond Summer gekozen. Ze lezen graag samen en liggen dan lekker tegen elkaar aan. Eliza heeft een cadeaubon gewonnen voor Een Dagje Weg.