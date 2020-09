Eerste nieuwsgierige gasten nemen kijkje bij Biljoenbad

VELP – Op donderdag 3 september hebben zo’n tachtig gasten alvast een blik mogen werpen op het nieuwe zwembad in Velp. Het Biljoenbad is nog niet officieel geopend, maar op de alternatieve ‘Open Dag’ konden verschillende doelgroepen alvast een kijkje nemen.

In verband met de Corona-maatregelen, was het niet mogelijk om de open dag voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom werd er een alternatief programma bedacht. Inwoners van de gemeente Rheden, maar ook daarbuiten, maakten kans op een persoonlijke rondleiding via een Facebookactie. Daarnaast waren er verschillende partners, verenigingen en geïnteresseerden te gast voor een rondleiding door het geheel nieuwe pand. In corona-proof kleine groepjes werden de deelnemers op afspraak rondgeleid langs het doelgroepenbad, het wedstrijdbad en het peuterbadje, maar ook de vergaderruimtes, kleedhokjes en natuurlijk de receptie kwamen aan bod. Onderweg werden de deelnemers bijgepraat over alle ins- en outs, het ontwerp en de bouwwerkzaamheden van het Biljoenbad. Naar verwachting, gaat het bad aan het einde van het jaar open voor publiek. Vanaf dat moment zal ook zwemvereniging PFC de thuiswedstrijden in het Biljoenbad gaan spelen.

Foto: Luuk van Santen komt iedere dag langs het nieuwe Biljoenbad en kon daardoor de hele bouw op de voet volgen. Hij was dan ook superenthousiast dat hij nu naar binnen mocht: ”Heel vet om hier nu echt te zijn en ik heb als eerste kind op de beweegbare bodem gestaan!”