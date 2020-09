Een wandeling langs oude scholen tijdens monumentendag

DOESBURG – Zaterdag 12 september is het open monumentendag. Vanwege de corona-gedragsregels kan deze dag dit jaar niet op de gebruikelijke wijze worden ingevuld. Om toch ‘Doesburg-monumentenstad’ te kunnen beleven, heeft het Comité van Doesburg een boekje gemaakt. Daarin staat een routekaart en beschrijvingen, zodat ieder op eigen gelegenheid door Doesburg langs de monumenten kan wandelen.

Doesburg heeft eeuwenlang een veelheid aan scholen gehad: Latijnse-, Franse-, bewaarscholen voor de kleintjes maar ook ‘jongeheerenscholen’ en scholen voor “jonge dames van fatsoenlijke stand’. Daarnaast ook de zg. ‘schoenenscholen’ dan wel ‘klompenscholen’ voor jongens en meisjes van gewone komaf. Soms was onderwijs tegen betaling, maar werd ook wel gratis gegeven. Alle gezindten konden er terecht: openbaar, rooms-katholiek en protestants. Er waren ooit drie Mulo’s, een huishoudschool en een ambachtsschool.

Veel van de schoolgebouwen zijn afgebroken; in het boekje zijn er dan oude afbeeldingen van te zien. Maar er zijn er ook die nu als woonhuis in gebruik zijn. Op zaterdag 12 september is dit boekje voor 2 euro verkrijgbaar op Koepoortstraat 42, bij de VVV en in museum de Roode Tooren.

Bijzonder is dit jaar dat er voor de liefhebbers van geocachen een speciale route door de stad is gemaakt.

Deze is vanaf 9 september te vinden en heeft de naam Samenscholen.

Hoewel de woonhuizen dit jaar tijdens monumentendag dicht zijn, zijn de musea open. Bezoekers kunnen terecht in De Roode Tooren over de geschiedenis van de stad, het museum Lalique met kunst uit de art-nouveau en art-déco periode, het mosterd-museum, het oorlogsmuseum De Maurits en het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Het eeuwenoude carillon wordt bespeeld om 10.00, 11.15 en 12.30 uur. Het corona-protocol laat de gebruikelijke orgelbespelingen in de Martinikerk niet toe. Wie een stadswandeling door de stad wil maken onder begeleiding van een stadsgids dient dit van te voren bij de VVV aan te melden via: info@vvvdoesburg.nl. Er zijn maximaal zes personen per groep toegestaan.