Echtpaar Postema uit Velp viert briljanten bruiloft

VELP – Zondag 30 augustus bracht loco-burgemeester Marc Budel een bezoek aan het echtpaar Postema in Velp ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk.

Mevrouw Titia Hiemstra werd geboren op 8 maart 1930 in het Friese dorp Britsum. De heer Sietse Oene Postema komt ook uit Friesland. Hij werd geboren op 27 november 1931 in het dorp De Tike in Smallingerland. Het echtpaar leerde elkaar leren kennen in Britsum, tijdens een zanguitvoering waar mevrouw Hiemstra een solo zong. Het echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter. Inmiddels hebben ze drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

In 1957 verhuisde het echtpaar naar Laag-Soeren. De heer Postema werkte eerst bij wasserij Slijkhuis in Laag-Soeren en daarna bij de margarinefabriek in Dieren. Hierna was hij 25 jaar vertegenwoordiger bij Friesche Vlag in Gelderland en Overijssel.

Mevrouw Postema-Hiemstra werkte tot haar huwelijk bij de landbouwvoorlichting in Leeuwarden en kreeg eervol ontslag, zoals dat gebruikelijk was in die tijd.

Ze verzorgde de kinderen en deed de administratie en financiën. Ook was ze mantelzorger voor verschillende buurtbewoners.Muziek is altijd een grote rol in hun leven van het echtpaar blijven spelen.

Op 85-jarige leeftijd is de heer Postema begonnen met cello-lessen. Het echtpaar heeft 25 jaar samen gezongen bij de Dierense Oratoriumvereniging en later bij operakoor het GOOG.Het echtpaar zeilde vroeger veel wedstrijden op meren en plassen in Nederland. Tegenwoordig knutselt de heer Postema graag aan een zelfgebouwd zeilbootje en hij houdt van biljarten. Mevrouw Postema-Hiemstra houdt onder andere van puzzelen, breien en handwerk (voor de hele familie!). Het stel is nog steeds vitaal en gelukkig met elkaar.

Foto: Theo Jansen