Echtpaar exposeert in ’t Sprengenhus

LAAG-SOEREN – Op zondag 13 september opent om 15.30 uur in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren een expositie van kunstenaarsechtpaar Lia en Giel van de Hoven uit Dieren. Harry Völker verzorgt de muzikale omlijsting op de piano.

Het echtpaar Van de Hoven laat de laatste ontwikkelingen in hun werk zien op de tentoonstelling die te bezoeken is tot 24 november tijdens de openingstijden van ‘t Sprengenhus.

Lia van den Hoven schilderde in het verleden aquarellen, acryl- en olieverfschilderijen in diverse stijlen en afmetingen. Het experimenteren met zijdelont vormt sinds twee jaar voor haar een nieuwe uitdaging. Na diverse technieken te hebben uitgeprobeerd vond zij een manier om met zijde te kunnen schilderen en daarna de vormen en kleuren te accentueren met handmatig aangebracht borduurwerk. De expositie omvat een tiental in zwart passe-partout ingelijste werken die een heel bijzondere uitstraling hebben.

Als lid van de fotoclub Doesburg raakte Giel van den Hoven geïnspireerd door een project waarbij foto’s identiek moesten zijn aan de schilderijen van Rembrandt, Jan Steen en Vermeer. Vooral de lichtval fascineerde hem. Hij besloot een eigen serie te gaan maken. Tien jonge vrouwen poseerden met bijzondere kragen en hoofddeksels, met een belichting zoals de oude meester Rembrandt de portretten schilderde. Het resultaat is een bijzondere serie portretfoto’s die een middeleeuwse en moderne uitstraling hebben. De foto’s zijn 80 bij 80 centimeter en geprint op Dibond (aluminium). Door een geconcentreerde belichting op het gezicht en een geheimzinnige achtergrond zijn de portretten zeer verrassend.