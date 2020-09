Drukte bij het Repair Café in Dieren

DIEREN – Het Repair Café in de Oase in Dieren is in augustus weer opgestart. Tijdens de tweede openstelling afgelopen donderdagavond was het goed druk. De organisatie moest zelfs even ingrijpen omdat de mensen in de rij te dicht op elkaar stonden. Er werden onder meer huishoudelijke apparaten zoals een stofzuiger en een strijkbout (foto) aangeboden ter reparatie. Twee keer per maand kan iedereen in de Oase terecht voor de reparaties van huishoudelijke apparaten, fiets, rollator of kleding. Reparaties zijn kosteloos, maar een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom, want het Repair Café Dieren draait zonder subsidie.

Foto: Han Uenk