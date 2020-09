Doesburgse Simone hoopt op leven zonder pijn door crowdfunding

DOESBURG – Een constante pijn in haar nek, hoofd, keel, tanden, mond, kaken, oren, spieren en gewrichten houden de 35-jarige Simone Bent uit Doesburg al jaren aan huis gekluisterd. In 2004 overleefde ze een ernstig auto-ongeluk, maar tijdens haar herstel werd haar lichaam beroofd door de ziekte van Lyme. Een neurochirurg in Barcelona heeft goede hoop dat hij haar leven rigoureus kan verbeteren. Maar een operatie, onderzoeken, verblijf en reis kosten 120.000 euro. Via een crowdfundingsactie hoopt de Doesburgse het bedrag bij elkaar te krijgen zodat zij een kans krijgt op een leven met minder pijn.

Toen Simone 18 jaar oud was kreeg ze een ernstig auto-ongeluk. Ze brak haar nek, rug en borstbeen en raakte in coma. Ze ontwaakte uit haar coma, maar haar herstel ging niet zoals gehoopt. Ze kreeg vele uiteenlopende klachten en raakte extreem vermoeid. Na een bezoek aan vele doktoren en nadat ze vaak te horen kreeg dat het ‘tussen de oren’ zat, liet ze zich zelf testen op Lyme en die test bleek positief. “Eindelijk antwoord, zo voelde het. Alleen kwam ik in een doolhof terecht. Een doolhof van ongeloof, verschillende artsen, meningen, met het grote probleem, er is niet 1 medicijn voor deze sluipende ziekte die veel in je lijf verwoest. Elke dag is het een strijd waarin je soms denkt ik heb een puzzelstukje en dan komt het andere stukje weer om de hoek kijken. doordat het overal zit in mijn lijf”, aldus Simone.

De zoektocht naar een behandeling kwam uit in Duitsland. Een stamcelbehandeling zorgde ervoor dat Simone eindelijk wat stapjes vooruit kon maken, maar wat bleef waren de helse pijnen. “Deze pijn is niet te omschrijven, ook niet wat het met een mens doet om in constante pijn te moeten leven.” Een neurochirurg in Barcelona bekeek Simones situatie en kwam tot de ontdekking dat haar eerste twee nekwervels instabiel zijn en drukken op haar hersenstam, dit geeft veel en constante pijn. Ook bleek ze aan het auto-ongeluk een vernauwde halsader over te hebben gehouden.

Nou kan Simone hier wel aan worden geholpen, maar dit kan alleen bij deze dokter in Barcelona. Er zijn maar vier artsen ter wereld die deze operatie uitvoeren en hij is de enige in Europa. In Nederland wordt de operatie niet gedaan en ook niet vergoed door de ziektekosten verzekering. Zonder operatie wordt de situatie gevaarlijk en dus ziet Simone geen andere optie dan de behandeling in Barcelona te laten uitvoeren.

De operatie, reis en verblijf kosten echter 120.000 euro. Om dit grote bedrag te bekostigen besloot Simone een crowdfundingsactie op te zetten, maar dat vond ze niet bepaald makkelijk. “Ik ben nu 17 jaar verder met veel pech, maar ik ben ook positief en zou er alles aan doen om deze operatie te kunnen krijgen om minder pijn te mogen hebben. Ik schaam mij om te moeten crowdfunden, maar als je gezondheid er vanaf hangt dan heb je geen keus en dan durf je dit aan te gaan.” Ze hoopt dan ook dat mensen haar willen helpen.

“Ik hoop stiekem ooit weer op een paardenrug te zitten, in Italië door de straatjes te kunnen slenteren, te kunnen shoppen, met mijn vriend Dennis een gezinnetje te kunnen zijn, weer lekker een chocolaatje kunnen eten met iemand die gezellig een kopje komt drinken, weer normaal te kunnen douchen, gewoon weer een stukje meer leven terug te krijgen. Dat is mijn wens.”

www.simoneherfightagainstlyme.com