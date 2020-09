Dit jaar geen uitreiking Brummense Bikkel

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen reikt dit jaar geen Brummense Bikkel uit. Er waren te weinig ‘bikkelwaardige’ aanmeldingen voor het jeugdlintje, dus heeft de jury besloten de huldiging niet door te laten gaan.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die een bijzondere prestatie hebben verricht. Bijvoorbeeld voor hun familie, buren of een vereniging. Iedereen kan aanmeldingen voor de Brummense Bikkel insturen. Een vakkundige jury beoordeelt de voordrachten.

Wethouder Ingrid Timmer: “We hebben tot nu toe 3 nominaties ontvangen en beoordeeld. Die waren mooi, maar ze voldeden helaas niet aan de criteria of ze waren op een andere manier al beloond.”

Andere jaren werd de Brummense Bikkel in april uitgereikt, rond de tijd van de Koninklijke onderscheidingen voor volwassenen. Maar dat lukte dit jaar door corona niet. Wethouder Timmer: “Ik hoop dat we in het voorjaar van 2021 weer een uitreiking kunnen organiseren. Er zijn genoeg initiatieven van jongeren die bijzonder zijn. En bijzondere prestaties verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Met name in deze coronatijd. Dus roep ik iedereen op om een jongere aan te melden voor dit Brummense jeugdlintje.”

Aanmelden kan via het nominatieformulier op www.welzijnbrummen.nl of via bikkel@welzijnbrummen.nl. De jury beoordeelt in maart 2021 alle inzendingen.

Er zijn twee categorieën: van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar. Meld in de voordracht duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adres en telefoonnummer. Geef ook duidelijk aan waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen.