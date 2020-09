Digiplay in bibliotheek

DIEREN – In september start de Bibliotheek Veluwezoom met een nieuwe reeks activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar: Digiplay. Dit zijn prikkelende middagen waarin kinderen verschillende nieuwe technieken kunnen ontdekken door er zélf mee te gaan spelen en ermee aan de slag te gaan. Een spel ontwerpen met virtual reality, een drone of robot programmeren of een app bouwen, bijvoorbeeld. Iedere keer is er een ander thema of onderwerp.

Met de activiteiten worden de kinderen uitgedaagd om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst, zoals creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, computational thinking (het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen) en informatie vinden en verwerken. In plaats van consumeren gaan ze próduceren.

De middagen worden begeleid door mediacoaches van de Bibliotheek, die de nieuwe technieken ook laten zien op scholen. Maar omdat tijdens de medialessen op scholen niet álle kinderen de mogelijkheid hebben om zelf te ervaren hoe iets werkt, krijgen ze die gelegenheid nu wel met de Digiplay-activiteiten in de Bibliotheek.De nieuwe activiteiten starten in september met het maken van een eigen virtual reality-spel. In november krijgen kinderen de mogelijkheid om te programmeren en in januari komen animatiefilmpjes aan bod. Deelnemen aan Digiplay kost 2,50 euro per keer.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda