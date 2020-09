Dick Wagenaar steekt Sportclub Brummen 2 in het nieuw

BRUMMEN – Woningstoffeerder Dick Wagenaar uit Brummen heeft het tweede elftal van voetbalvereniging Sportclub Brummen in het nieuw gestoken. De officiële overhandiging van de kleding, bestaande uit broek, shirt, kousen, trainingspak en een hoodie, vond plaats op sportpark De Hazenberg op zondag 13 september tijdens een bekerduel van het eerste elftal.

De gulle gever werd toegesproken door Bas Jansen, voorzitter van de sponsorcommissie van Sportclub Brummen. Hij overhandigde een bos bloemen en een ingelijst voetbalshirt aan de heer en mevrouw Wagenaar. Woningstoffeerder Dick Wagenaar heeft de werkruimte op bedrijventerrein De Hazenberg en is nagenoeg de buurman van de voetbalclub. Onlangs heeft men een mooie showroom in gebruik genomen, waar de bezoekers alles kunnen zien wat mogelijk is op het gebied van woninginrichting, van vloeren tot gordijnen en raamdecoratie.