De Zonnebloem Loenen aan de wandel

LOENEN – Onlangs werden zeven gasten van de Zonnebloem afdeling Loenen weer opgehaald voor een rolstoelwandeling. Vanaf het startpunt aan de Hoofdweg maakten zij een ronde door de nieuwbouw nabij het Hameinde en via de Imbosweg, de Laak naar het Polar Bear monument bij de rotonde Eerbeek-Loenen. Daar was een stop ingelast voor een drankje. Vervolgens ging de wandeling over de Slatsdijk naar de kantine van voetbalvereniging Loenermark, die het gezelschap koffie en thee aanbood (foto). Tijdens de wandeling kwamen nostalgische momenten boven. Er werd door de gasten bij diverse gebouwen aangegeven wie daar vroeger woonden. Al met al was het weer een geslaagde middag, met veel dank van het bestuur aan de organisatoren en de vrijwilligers voor hun inzet.

Foto: Mieke van Putten