De strijd om de grootste pompoen

LEUVENHEIM – De kinderen van KC de Rietgors in Leuvenheim hebben zich afgelopen zomer uitgeleefd in de tuin. Voor de vakantie kregen ze zaadjes voor zonnebloemen en pompoenen mee, met de opdracht een zo groot mogelijk exemplaar te kweken. Vrijdag 25 september werd het resultaat bekeken. De zonnebloemen werden gemeten, de pompoenen gewogen door directeur Bert Becker. Femme uit groep 1-2.3 had de grootste zonnebloem van maar liefst 200 centimeter lang. De zwaarste pompoen is gekweekt door Tije, eveneens uit groep 1-2-3. Zijn exemplaar woog 12,8 kilo. Femme kreeg een mooie pannenkoekenplant, Tije mag in november een boom planten bij de school.

Foto: Linda Peppelman