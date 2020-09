De Martinikerk door een glazen bol

DOESBURG – Doesburger Pim Edelman is als hobbyfotograaf bezig met het fotograferen door een glazen kristallen bol. “Dat is een hele uitdaging”, laat hij weten. Onlangs maakte hij foto’s met behulp van de bol in de Martinikerk in Doesburg. Daarvan is deze plaat een resultaat.

Edelman gebruikt voor de bijzondere ‘bol-foto’s’ een kristallen bol met een diameter van 8 centimeter. “Voor de bol heb ik een camerastatief zo geprepareerd, dat de bol erop kan liggen. Het statief plaats ik voor het object wat ik wil fotograferen (in dit geval in de Martinikerk). Je moet goed uitkijken dat er achter je geen licht is, want dat reflecteert op de bol”, legt hij uit. “Met de camera in de hand, of op een tweede statief ga je ongeveer 30 centimeter achter de bol staan. Stel scherp en maak een foto. Het scherpstellen is nogal een puntje, want de foto is erg snel onscherp. Door een hoger diafragma te kiezen is er meer scherptediepte, maar wordt de sluitertijd langer.”

Edelman laat weten dat er volgend jaar waarschijnlijk een expositie van FODO (Fotoclub Doesburg) komt over deze techniek, mogelijk op een culturele zondag. De Doesburger is veel bezig met fotografie. Een van zijn foto’s was dit jaar met een foto van een geweizwam (een paddenstoel) genomineerd voor een prijs bij de fotowedstrijd van Buitengewoon_gld van TV Gelderland.

Foto: Pim Edelman